Зеленський розповів у Гаазі про брехню Путіна про Купʼянськ

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи 16 грудня в парламенті Нідерландів у Гаазі з нагоди запуску компенсаційної комісії за шкоду, завдану російською агресією, згадав свою поїздку до прифронтового Куп’янська, аби спростувати слова президента Росії Володимира Путіна про нібито захоплення міста.

«Путін публічно збрехав, заявивши, що російські війська вже захопили це місто. Тож я поїхав до Купʼянська особисто, щоб показати світу, що Путін бреше, щоб показати лише одне – це», – сказав президент України.

Зеленський наголосив, що викриття російської дезінформації є ключовим елементом відновлення справедливості. «Й надалі викривати кожну російську брехню, тому що правда відновлює справедливість. І я продовжуватиму знищувати кожну російську брехню на лінії фронту і довкола неї», – заявив він.

Виступаючи перед депутатами нідерландського парламенту, президент України подякував Нідерландам за послідовну підтримку України та зусилля у сфері міжнародного правосуддя. Він окремо відзначив запуск компенсаційної комісії, яка має стати частиною міжнародного механізму відшкодування збитків, завданих Росією.

«Я дякую вам, Нідерланди, за те, що ви з нами на цьому шляху та за підтримку всіх елементів справедливого завершення цієї війни, від припинення вбивств до захисту справедливості для України. Це справді важливо», – сказав Зеленський.

Президент також заявив, що стійкий мир неможливий без невідворотної відповідальності агресора. За його словами, Росія поводиться «як хронічний правопорушник», переконаний, що його ніколи не буде покарано, а тому міжнародна спільнота має домогтися реальної відповідальності Москви, зокрема через використання заморожених російських активів.

«Агресор має заплатити. І це також питання відновлення справедливості таким чином, щоб Росія справді це відчула», – наголосив Зеленський, закликавши європейських партнерів підтримати рішення щодо використання російських коштів на користь репараційного кредиту для України.

Останніми тижнями в Європі обговорюється ідея «репараційного кредиту» Києву на 140 мільярдів євро під заставу російських активів. Проти цього категорично виступає Бельгія, в юрисдикції якої перебуває основна частина коштів, побоюючись можливих юридичних претензій із боку Росії.

Голова брюссельського клірингового дому Euroclear Валері Урбен заявила, що в нинішньому вигляді план Європейської комісії щодо примусового вилучення заморожених російських активів для допомоги Україні є нереалістичним, а депозитарій готовий оскаржувати його в суді, щоб захиститися від можливого банкрутства у разі заходів Москви у відповідь.

Заморожені російські активи доведеться використати для України «в певний момент», заявив 11 грудня віцепрем’єр Бельгії Вінсент Ван Петегем, додавши, що проте Бельгія «не піде на жодні необдумані компроміси», перш ніж погодиться на будь-яку угоду з цього питання, повідомляла агенція Reuters.

Читайте також: Угорщина заблокувала «план Б» ЄС щодо фінансування України – Politico

Європейський Центробанк також не готовий страхувати такий «репараційний кредит».

Росія категорично відкидає будь-які спроби конфіскації своїх коштів та називає можливе використання цих активів на користь України крадіжкою.