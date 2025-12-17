Голова ЦПД прокоментував заяви російського командування щодо Куп’янська

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов «продовжує брехати», що Росія контролює Купʼянськ, заявив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко 17 грудня.

Натомість, зазначив він, більшу частину міста контролюють Сили оборони, триває зачистка російських військових. Водночас всі російські посадовці, від очільника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова до Бєлоусова «продовжують брехню при самому ж Путіні».

«Не виключаю, що і сам старий фашист вірить їх звітам виключно. Повʼязувати такі дії можна не тільки зі страхом поплатитися за поразки посадами, а швидше бажанням еліт і оточення Путіна продовжити війну за будь-яку ціну, тому вони і розповідають йому про перемоги. Щоправда, і сам путін хоче воювати далі», – заявив Коваленко.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що українські військові контролюють майже 90 відсотків території Куп’янська на Харківщині.

15 грудня речник Об'єднаних сил України полковник Віктор Трегубов повідомив, що українські війська продовжують операції з очищення території Куп’янська, у місті перебувають приблизно 100-200 російських військовослужбовців. Трегубов також натякнув, що логістична ситуація російських військ у Куп’янську є складною.

Командування корпусу Нацгвардії «Хартія» 12 грудня повідомило, що Сили оборони прорвалися до річки Оскіл і повністю перекрили маршрути поставок російському угрупованню в Куп’янську.

Президент України Володимир Зеленський 12 грудня побував у Куп’янську на Харківщині, де записав відеоролик на тлі розбитої стели на в’їзді до міста.

Росія ще з 20 листопада стверджує, що Куп'янськ взятий армією РФ, а на південь від нього нібито заблоковані «15 батальйонів ЗСУ». 2 грудня Путін навіть анонсував, що вже «за кілька днів» армія РФ нібито візьме під контроль Куп’янськ-Вузловий. Українська сторона ці заяви заперечує.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Кремль використовує заяви про просування в Куп’янську та його околицях для когнітивної війни, ці дії Москви спрямовані на те, щоб представити українські позиції як такі, що перебувають на межі краху, щоб Україна та Захід поступилися вимогам Росії.

Куп’янськ має стратегічне значення для оборони Донбасу, а його втрата може призвести до оточення українських військ на лівому березі Осколу, пише проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії. Загроза для Куп’янська наростала з літа.







