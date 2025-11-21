ЦПД: Росія активізувала використання штучного інтелекту для маніпуляцій після масованих ударів

Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) заявляє, що Росія активізувала використання штучного інтелекту для маніпуляцій після масованих ударів по цивільних.



ЦПД пише, що фіксує зростання кількості згенерованих ШІ зображень нібито із «жертвами» російських ударів.



«Такі публікації не мають жодного стосунку до реальних загиблих чи постраждалих. Їх поширюють анонімні акаунти, які штучно нарощують охоплення, а згодом використовуються для розповсюдження проросійських наративів», – йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграмі.

Центр нагадує про використання ШІ-відео та фото у дезінформаційних кампаніях РФ та про небезпеку цього.



«Використання ШІ для створення емоційно заряджених фейків є одним із ключових трендів російських операцій впливу. Мета – зруйнувати здатність суспільства розрізняти реальні події від маніпулятивного контенту, підірвати довіру до офіційних джерел та створити інформаційний шум, в якому правдиві повідомлення губляться», – пояснюють у ЦПД.

За даними останнього дослідження, проведеного ГО «Інтерньюз-Україна», у 2025 році соцмережі продовжують бути основним джерелом новин. Ними користуються 86% респондентів. При цьому для 37% аудиторії соціальні платформи – єдине джерело.





