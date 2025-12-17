ISW: Кремль намагається применшити значення українських контрнаступів у Куп’янську

Кремль намагається применшити значення українських контрнаступів у Куп’янську, тоді як російські провоєнні блогери продовжують визнавати серйозність ситуації для російських військ. Про це йдеться у звіті американського Інститутe вивчення війни (ISW).

16 грудня українські військові джерела повідомили, що в Куп’янську залишається близько 200 російських військовослужбовців і що російські війська мають обмежену логістику через успішні українські операції з формування та перехоплення.

Російські державні ЗМІ нещодавно широко висвітлили заяви російських військових чиновників і пропагандистів, які применшують ситуацію в Куп’янську.

ISW пише, що це робиться, ймовірно, з метою підтримати неправдиву російську версію про те, що війська РФ ось-ось зруйнують оборону України – версію, спрямовану на те, щоб вплинути на Україну і Захід, щоб вони пішли на значні поступки Росії.

Російські державні джерела, включаючи Західне угруповання військ та неназване джерело, стверджували, що російські війська зберегли контроль над Куп’янськом, і звинуватили президента України Володимира Зеленського у фальсифікації відео, знятого ним 11 грудня в Куп’янську.

Деякі російські військові блогери також поширили нібито геолокаційне відео, на якому видно двох військовослужбовців 121-го мотострілецького полку (68-а мотострілецька дивізія, Ленінградський військовий округ), які, як повідомляється, йдуть південною частиною Куп'янська, використовуючи це відео, щоб стверджувати, що російські війська все ще контролюють населений пункт, звертають увагу аналітики Інституту вивчення війни.

Однак, як зазначається у звіті, інші російські провоєнні блогери продовжували критикувати російські державні ЗМІ за те, що вони не висвітлювали належним чином українські контрнаступи в Куп’янську, а один військовий блогер навіть зазначив, що російські державні ЗМІ покладаються на західні та спільні оперативні групи, щоб приховати ситуацію на полі бою в Куп’янську.

15 грудня речник Об'єднаних сил України полковник Віктор Трегубов повідомив, що українські війська продовжують операції з очищення території Куп’янська, у місті перебувають приблизно 100-200 російських військовослужбовців. Трегубов також натякнув, що логістична ситуація російських військ у Куп’янську є складною.

Командування корпусу Нацгвардії «Хартія» 12 грудня повідомило, що Сили оборони прорвалися до річки Оскіл і повністю перекрили маршрути поставок російському угрупованню в Куп’янську. Під час операції, як зазначається, були звільнені села Кіндрашівка, Радьківка і околиці, а також низку кварталів на півночі Куп’янська.

Президент України Володимир Зеленський 12 грудня побував у Куп’янську на Харківщині, де записав відеоролик на тлі розбитої стели на в’їзді до міста.

Росія ще з 20 листопада стверджує, що Куп'янськ взятий армією РФ, а на південь від нього нібито заблоковані «15 батальйонів ЗСУ». 2 грудня Путін навіть анонсував, що вже «за кілька днів» армія РФ нібито візьме під контроль Куп'янськ-Вузловий.

Куп’янськ має стратегічне значення для оборони Донбасу, а його втрата може призвести до оточення українських військ на лівому березі Осколу, пише проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії. Загроза для Куп’янська наростала з літа.



