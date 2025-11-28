У ЦПД заперечують повідомлення про захід військ РФ у Гуляйполе

Центр протидії дезінформації при РНБО України заявляє, що повідомлення про захід у Гуляйполе російських військ сьогодні не відповідають дійсності.



Як йдеться у повідомленні ЦПД, Сили оборони України знищили російські війська, які намагалися зайти в місто, та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту.



«Складні бої тривають, станом на зараз ситуація стабілізована», – повідомив керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко.



Також речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що були вчасно вжиті необхідні заходи для покращення оборонної ситуації на Гуляйпільському напрямку, а на цю ділянку фронту були перекинуті резерви.

Читайте також: Російська армія вже за 2 кілометри. Репортаж із Гуляйполя, батьківщини Нестора Махна



27 листопада російський президент Володимир Путін заявив, що сили РФ нібито пробиваються «ударними темпами по півночі Запорізької області, підійшли до Гуляйполя і підуть далі».

Проєкт DeepState написав, що Україна була «за крок від втрати Гуляйполя», а ситуація почала погіршуватися після втрати Полтавки, Успенівки та ще кількох сусідніх сіл на початку листопада.



