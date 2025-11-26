Сили оборони півдня про Гуляйпільський напрямок: ситуація – «дійсно складна, але оточення немає»

У Силах оборони півдня України заявили, що ситуація на Гуляйпільському напрямку є складною, йдуть «жорстокі бої», але оточення українських сил немає.

«Ситуація на напрямку дійсно складна, але оточення немає, з нашими бійцями підтримується зв’язок, налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених. Тим більш не відповідає дійсності інформація про так звані загороджувальні загони, які блокують наші підрозділи. Навпаки, штурмові підрозділи кинуті на їх підсилення й допомагають тримати оборону», – йдеться в повідомленні.

У командуванні заявили, що на півдні України російські війська ведуть активні штурмові дії, збільшують кількість артилерійських обстрілів і використання дронів-камікадзе. «Так, лише за минулу добу зафіксовано більш ніж три десятки штурмів, понад пів тисячі артилерійських обстрілів з використанням понад 2100 боєприпасів, десяток авіаударів, 250 скидів з БпЛА, атаки майже 2 тисяч дронів-камікадзе», – зауважили там.

У Силах оборони півдня зазначили, що в Кремлі «маніпулюють настроями українського суспільства» і «спеціально перебільшують свої так звані успіхи й гіперболізовано акцентують на проблемах в Силах оборони України, розганяючи серед українців панічні настрої й спонукаючи до невиважених дій».

У командуванні закликали не поширювати такі наративи.

«Військове командування оперативно реагує на будь-які зміни в ситуації і завжди ухвалює виважені рішення: за наявності ресурсів – тримати оборону і боронити українську територію, за відсутності – зберегти життя особового складу, відвівши його на більш вигідні рубежі… Доцільність того чи іншого рішення можуть визначати лише ті особи, які володіють достатніми даними щодо оперативної ситуації на фронті», – наголошується в повідомленні.

На тлі запеклих боїв за Покровськ у Донецькі області російські підрозділи почали активно просуватися на іншому напрямку – Олександрівському Стик Донецької, Дніпропетровської і Запорізької областей, раніше Новопавлівський напрямок, в Запорізькій області. Армії РФ вдалося захопити три населені пункти, повідомив 11 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, не навівши їхні назви. Раніше того ж дня Сили оборони півдня заявили про відхід українських військових із позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка у Запорізькій області.

За даними аналітиків, через активний наступ російських військ під загрозою опинилося місто Гуляйполе, звідки поліцейські та волонтери евакуюють жителів, що досі там залишалися, писав цього місяця проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії.