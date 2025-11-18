Як і чому впала оборона ЗСУ біля Гуляйполя?

Криза на Олександрівському напрямку Стик Донецької, Дніпропетровської і Запорізької областей, раніше Новопавлівський напрямок стала, можливо, наймасштабнішою на фронті за 2025 рік: з моменту окупації Великої Новосілки в січні російська армія подолала понад 40 кілометрів по прямій і досягла околиць Гуляйполя з півночі.

За даними проєкту DeepState, у Росії відкрився оперативний простір для руху на місто, проте на даному етапі, на думку аналітиків, агресор може зосередитися на «ширших завданнях» на тлі нестачі ресурсів для штурму великого населеного пункту.

Олександрівський напрямок залишається в трійці найгарячіших на фронті – вранці 18 листопада український Генштаб повідомив про 13 штурмів тут. До них можна додати 10 штурмів на Гуляйпільському напрямку, які відбулися поруч.

