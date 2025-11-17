Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Донбас

Окрім Покровська і Куп’янська: Росія пробивається ще до двох міст в Україні

Спалений пікап під розірваною антидроновою сіткою на дорозі поблизу прифронтового міста Гуляйполе. Запорізька область, Україна, 14 листопада 2025 року
Спалений пікап під розірваною антидроновою сіткою на дорозі поблизу прифронтового міста Гуляйполе. Запорізька область, Україна, 14 листопада 2025 року

Російська армія продовжує наближатися до Гуляйполя і Лиману, повідомляє DeepState. На північний схід від Гуляйполя агресор захопив нові території біля Рівнопілля і Новоуспенівського – до міської межі йому залишилося рівно 6 км. Також армія РФ просунулася біля Ямполя – останнього населеного пункту, який зі сходу прилягає до Лиману. Тут до міської межі агресору залишається вже менше 6 км.

Лиман – північні «ворота» у Слов’янсько-Краматорську агломерацію, захоплення якої залишається топціллю Росії. Просування агресора тут сповільнилося останніми тижнями, попри постійні атаки, кількість яких часто перевищує два десятки. Гуляйполе – форпост ЗСУ в Запорізькій області, який Росія довго намагалася захопити з півдня. Після стрімкого просування на півдні Донбасу їй вдалося підійти до цього міста з півночі.

Генштаб ЗСУ повідомив вранці 17 листопада про 23 атаки на Лиманському фронті, а також про 21 – на Олександрівському і 14 – на Гуляйпільському. У лідерах, як і раніше, Покровський напрямок – там відбулося 75 штурмів.

  • Що може дати Росії можливий вхід ще до двох українських міст до настання холодів?
  • Навіщо агресор продовжує імітувати нібито повне захоплення Куп’янська?
  • Якою буде війна взимку?

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG