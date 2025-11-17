Окрім Покровська і Куп’янська: Росія пробивається ще до двох міст в Україні

Російська армія продовжує наближатися до Гуляйполя і Лиману, повідомляє DeepState. На північний схід від Гуляйполя агресор захопив нові території біля Рівнопілля і Новоуспенівського – до міської межі йому залишилося рівно 6 км. Також армія РФ просунулася біля Ямполя – останнього населеного пункту, який зі сходу прилягає до Лиману. Тут до міської межі агресору залишається вже менше 6 км.

Лиман – північні «ворота» у Слов’янсько-Краматорську агломерацію, захоплення якої залишається топціллю Росії. Просування агресора тут сповільнилося останніми тижнями, попри постійні атаки, кількість яких часто перевищує два десятки. Гуляйполе – форпост ЗСУ в Запорізькій області, який Росія довго намагалася захопити з півдня. Після стрімкого просування на півдні Донбасу їй вдалося підійти до цього міста з півночі.

Генштаб ЗСУ повідомив вранці 17 листопада про 23 атаки на Лиманському фронті, а також про 21 – на Олександрівському і 14 – на Гуляйпільському. У лідерах, як і раніше, Покровський напрямок – там відбулося 75 штурмів.