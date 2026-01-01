В аеропорту Варшави затримали українця із пристроєм для глушіння радіосигналів – ЗМІ

В аеропорту Варшави затримали 23-річного громадянина України Іллю С., який мав при собі незаконний пристрій для придушення радіосигналів, повідомляє видання Rzeczpospolita.

За інформацією видання, українець близько шести годин перебував у кафе у відкритій зоні терміналу і працював за ноутбуком, що привернуло увагу служби безпеки аеропорту.

Під час огляду у затриманого виявили пристрій, здатний глушити радіохвилі в діапазонах, що використовуються для авіаційного зв’язку, радіолокації і навігації.

При цьому він не зміг пояснити, навіщо був в аеропорту і з якою метою мав при собі глушилку, зазначили джерела Rzeczpospolita. Чоловік також стверджував, що одночасно є і військовим, і бізнесменом, і постійно проживає в Канаді.

27 грудня прокуратура звинуватила чоловіка у спробі дій, що «загрожують безпеці повітряного руху». Глушилку, ноутбук і телефон вилучили. Чоловіка заарештували на місяць.

Сам він не визнав провини і дав пояснення, які на поточному етапі не підтверджуються зібраними доказами, повідомив речник окружної прокуратури Пйотр Скіба. У відомстві розглядають версії від спроби саботажу чи шпигунства до перевірки реакції служб безпеки.

МЗС України ситуацію не коментувало.

Пристрої для придушення радіосигналів можуть порушувати роботу мобільного зв’язку, GPS й інших систем. Володіння таким обладнанням у Польщі є незаконним, зазначає Rzeczpospolita.

18 листопада прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про підриви на залізниці між Варшавою і Любліном та звинуватив у диверсіях Росію. У причетності до злочину підозрюють двох громадян України.