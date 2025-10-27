Речник спецслужб Польщі: двох українців затримали за підозрою в «розвідувальній діяльності»

У Польщі затримали двох вихідців з України, заявив речник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський 27 жовтня.

За його словами, йдеться про 34-річну жінку і 32-річного чоловіка, їх затримали в місті Катовіце на півдні країни.

Добжинський уточнив, що співробітники Служби військової контррозвідки та Агентства внутрішньої безпеки затримали українців, які «здійснювали діяльність для іноземної розвідки». Зокрема, вони досліджували військовий потенціал Польщі та встановлювали пристрої для прихованого моніторингу критичної інфраструктури.

«Зібрана ними інформація стосувалася солдатів Збройних сил Польщі та критичної інфраструктури, розташованої в Польщі, зокрема транспортної інфраструктури, що забезпечує логістичну та військову підтримку Україні», – повідомив Добжинський.

Представник спецслужб не уточнив, на яку країну, ймовірно, працювали затримані. Суд відправив затриманих під варту на три місяці.

Днями прокуратура Польщі повідомила, що громадянину України загрожує довічне ув’язнення за шпигунство на користь Росії.

Перед тим польський прем’єр-міністр Дональд Туск повідомив про затримання за підозрою в підготовці диверсій вісьмох людей. За даними медіа, один із затриманих – 21-річний громадянин України Данило (Danylo H.). Його підозрюють у розвідувальній діяльності на території Польщі й Румунії та співпраці з російськими спецслужбами.



