У Норвегії колишнього охоронця посольства США засудили за шпигунство на користь РФ та Ірану

Суд у Норвегії засудив колишнього охоронця посольства США до трьох років і семи місяців позбавлення волі у справі про шпигунство на користь Росії та Ірану, повідомляє NRK. Прокурор просив йому шість років і чотири місяці ув’язнення.

Чоловіка затримали 20 листопада 2024 року. За версією слідства, затриманий сам виявив ініціативу та зв’язався з розвідками Росії та Ірану електронною поштою. Російському офіцеру він надіслав дев’ять повідомлень, а іранському – вісім.

«У мене є інформація, яка може бути вам корисна. Я працюю в посольстві США в Осло і маю доступ до секретної інформації, яка, безумовно, становить інтерес для вашого уряду. Будь ласка, дайте відповідь на цей лист, якщо вас це зацікавило», – наводить NRK повідомлення, надіслане обвинуваченим до іранського посольства.

У відправлених повідомленнях були фотографії автомобілів у гаражі посольства, список відвідувачів, а також список імен та номерів соціального страхування кількох співробітників дипломатичної місії.

Прокурор Карл Фарі назвав цей випадок серйозним, при цьому зазначив, що попри те, що чоловік «не супершпигун», його «потрібно судити».

Адвокати вказували, що їхній підзахисний не мав доступу до секретних даних за винятком одного документа, який обвинувачення вважає секретним. Передана ним інформація, на їхню думку, не могла завдати шкоди національній безпеці.

«Він брехав про свій допуск до секретної інформації агентам інших країн і перебільшував свою роль. У нього був практично такий же доступ, як у прибиральника в посольстві. Інформація, якою він поділився, була марною і ані в сукупності, ані окремо не могла завдати шкоди інтересам безпеки окремих осіб або держав», – сказала адвокатка Інгер Задіг.

У жовтні 2022 року в Норвегії за підозрою у шпигунстві затримали Хосе Асіс Джаммарію. Норвезькі спецслужби заявили, що бразильське громадянство та статус «запрошеного дослідника» в університеті міста Тромсе були лише прикриттям. Insider та Bellingcat установили, що справжнє ім’я Джаммарії – Михайло Мікушин, а також змогли підтвердити його зв’язок із ГРУ. У серпні 2024 року він повернувся до Росії за великим обміном із західними країнами.