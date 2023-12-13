Заарештований у Норвегії «бразилець» визнав, що він росіянин

Заарештований минулого року в Норвегії у справі про шпигунство співробітник університету Тромсе заявив у суді, що є не громадянином Бразилії на ім’я Хосе Асіс Джаммарія, а росіянином Михайлом Мікушиним. Про це повідомило норвезьке видання VG із посиланням на поліцейську службу безпеки Норвегії (PST). Адвокатка обвинуваченого Маріяна Лозич також підтвердила це повідомлення.

Вже після затримання «бразильця» у жовтні минулого року PST заявляла, що він насправді – росіянин і працює під чужим ім’ям. 6 грудня перед слуханнями в суді Осло, як стверджує видання, обвинувачений зізнався, що він є громадянином Росії, і назвав своє ім’я.

PST раніше надсилала запит до російського посольства в Осло щодо особи заарештованого, проте, як стверджується, не отримала відповіді. Тепер надіслали повторний запит з метою з’ясувати, чи справді обвинувачений – Михайло Мікушин. Як пише VG, після того, як він назвався росіянином, підозрюваний уже двічі зустрічався зі співробітниками консульського відділу російського посольства. У посольстві, проте, заявили виданню, що «немає інформації про те, що Хосе Асіс Джаммарія має російське громадянство», і не підтвердили факт надання консульської допомоги.

За версією PST, підозрюваний працював у Норвегії за завданням російської військової розвідки ГРУ. Спецслужба вважає, що Мікушин – його справжнє ім’я. Такого ж висновку дійшли розслідувачі The Insider і групи Bellingcat. Вони знайшли старе посвідчення водія на ім’я Мікушина, а також з’ясували, що людина з таким іменем проживала в офіцерському гуртожитку при Військово-дипломатичній академії ГРУ.

За словами адвокатки, її підзахисний зізнався, що надав неправильний документ, який засвідчує особу, органам державної влади Норвегії під час подання заяви на проживання в країні. Захисниця не коментувала повідомлення про те, що він є агентом ГРУ.

Видання також зазначає, що Мікушиним могли зацікавитися США з метою його можливого обміну на американських громадян, які перебувають в ув’язненні в Росії. Офіційно це не підтверджували.