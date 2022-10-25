Норвегія заарештувала дослідника університету за підозрою в шпигунстві на користь Росії

Служба контррозвідки Норвегії затримала чоловіка, який працював над дослідницьким проектом в норвезькому університеті, за підозрою в тому, що він є російським шпигуном.

Його заарештували в місті Тромсе 24 жовтня, повідомила сьогодні телекомпанія NRK з посиланням на Норвезьку поліційну службу безпеки (PST).

Чоловік прибув до Норвегії в 2021 році, видаючи себе за громадянина Бразилії, але заступниця керівника PST Гедвіг Мое сказала NRK, що поліція вважає, що він – росіянин. За її словами, чоловік, який не був ідентифікований, є «загрозою основним національним інтересам» Норвегії і повинен бути висланий.

Служба безпеки «стурбована тим, що він міг отримати інформацію про політику Норвегії в північному регіоні», і Норвегія не хоче, щоб ця інформація потрапила в руки росіян, сказала Мое.

На думку PST, чоловік намагався влаштуватися в країні під даними фальшивої особи. Дослідницька група, в якій він брав участь, вивчає гібридні війни.

Адміністратор Арктичного університету Норвегії Йорген Фоссланд заявив, що особа, про яку йдеться, була «гостьовим лектором» у школі.

Адвокат затриманого Томас Хансен заявив норвезькій газеті VG, що його клієнт заперечує будь-які правопорушення. Чоловіка взяли під варту на чотири тижні, повідомляє видання.

Місто Тромсе розташоване на крайній півночі Норвегії в декількох сотнях кілометрів на захід від кордону з Росією.

Нещодавно Норвегія звинуватила громадянина Росії в польоті безпілотників над територією країни в порушення заборони, запровадженої після вторгнення Москви в Україну.