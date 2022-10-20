Норвегія перестала приймати заявки від росіян щодо притулку – ЗМІ

Норвегія призупинила процедуру розгляду клопотань щодо надання притулку, поданих громадянами Росії, повідомляє німецьке видання Deutsche Welle та норвежський телеканал TV2.

За повідомленнями, в імміграційному управлінні Норвегії кажуть, що зараз на норвезькому кордоні перебуває близько 300 росіян-прохачів притулку. Але влада Норвегії очікує єдиної позиції країн Шенгенської зони щодо масового припливу росіян до ЄС.

«Це дуже складна та відповідальна ситуація, ми повинні ретельно все оцінити», – пояснила співробітниця імміграційного управління Венче Фоне, вказавши, що влада в Осло розуміє, що багато громадян РФ втекли до Норвегії, аби їх не мобілізували та не відправили воювати з Україною.

Про те, що росіяни активно виїжджають із РФ через кордони з іншими країнами, повідомляється з перших годин після оголошення президентом Росії Володимиром Путіним 21 вересня так званої часткової мобілізації.