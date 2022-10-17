Німеччина посилила порядок видачі віз громадянам РФ

Німеччина посилила порядок видачі віз громадянам Росії, пише видання DW із посиланням на дані офіційного сервісного партнера представництва Німеччини у РФ VisaMetric.

Повідомляється, що тепер для отримання туристичної візи росіяни мають надати медичну страховку, видану в ЄС. Оформлену в Росії страховку не прийматимуть. Посилені також вимоги щодо фінансових гарантій для віз. Повністю припинено видачу росіянам віз із тривалим терміном дії (багаторічних віз) і багаторазовим в’їздом.

Також оновлено вимоги для росіян, метою візиту яких є відвідини родичів чи знайомих, ділова поїздка, участь у наукових, культурних, спортивних заходах чи лікування. У цих випадках громадянам Росії потрібно надати підтвердження оплачених квитків в обидві сторони, і підтвердження оплаченого проживання.

На початку вересня країни Євросоюзу вирішили призупинити дію угоди про спрощену видачу віз із Росією. Це призвело до збільшення візового збору з 35 до 80 євро, необхідності надання додаткових документів, збільшення часу оформлення візи та посилення правил видачі багаторазових віз.

Нині країнам Євросоюзу рекомендовано ретельно перевіряти всі заяви громадян Росії та утримуватися від видачі багаторазових в’їзних віз із тривалим терміном дії.

Країни Балтії, Польща, Чехія та Фінляндія вирішили закрити свої кордони для російських туристів.