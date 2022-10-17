Тбілісі може змінити «ліберальний» режим в’їзду для росіян – президентка Грузії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявляє, що її країна може змінити «ліберальний» візовий режим для громадян Росії на тлі безпрецедентного напливу росіян у країну, викликаного оголошеною в Росії мобілізацією.

Виступаючи на спільній конференції в столиці Молдови Кишиневі після переговорів зі своєю молдовською колегою Маєю Санду 17 жовтня, Зурабішвілі назвала приїзд російських громадян до Грузії останніми тижнями «викликом».

«Я б не назвала це загрозою, але це виклик… Я також не виключаю, що нам доведеться переглядати візовий режим, який зараз є ліберальним і не відповідає російській агресії [проти України]. Питання має вирішити влада [Грузії] і наше суспільство», – сказала Зурабішвілі.

Вона не повідомила, чи будуть запроваджені візи для російських громадян, які вирішать в’їхати в країну.

На даний час росіянам не потрібні візи для в’їзду в Грузію, і вони можуть перебувати в країні без них до 365 днів. Якщо вони виїжджають з Грузії в іншу країну, то можуть повернутися на наступні 365 днів.

Представники уряду Грузії кілька разів заявляли, що візи для громадян Росії запроваджувати не планують.

Президентка Молдови Санду після переговорів із Зурабішвілі написала у твітері, що дві колишні країни «взяли на себе зобов’язання тіснішої співпраці між Молдовою та Грузією в майбутньому, а також спільної роботи на шляху інтеграції до ЄС».

Зурабішвілі додала: «Місце Молдови і Грузії – в Європі. Наша співпраця на цьому шляху зробить нас сильнішими».

Після оголошення минулого місяця мобілізації у Росії для участі у війні проти України росіяни масово втікають до Грузії, Туреччини, Казахстану, Вірменії та інших країн, які мають з Росією безвізовий режим. Точних даних про кількість людей, які виїхали з РФ після 21 вересня, немає. Як повідомило 25 вересня російське видання «Новая газета. Европа» з посиланням на джерело в адміністрації президента Росії, з країни після оголошення мобілізації виїхали 261 тисяча чоловіків.