У Зеленського перерахували етапи демонтажу режиму Путіна в Росії

У Російській Федерації вже розпочався демонтаж режиму чинного президента Володимира Путіна, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в твітері 16 жовтня.

За його словами, негативно вплинули на ситуацію в країні мобілізація, а також «триденна» стратегія Кремля із захоплення України.

План із демонтажу «путінського режиму», на думку Подоляка, включає такі складові:

Тотальна мобілізаційна зачистка вулиць.

Підготовка бомбосховищ у Москві.

Самостріли мобілізованих у Бєлгороді.

Арешти генералів і конфлікти у ближчому оточенні Володимира Путіна.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про «часткову мобілізацію» для продовження війни проти України. За словами Путіна, призову на військову службу підлягають громадяни, які перебувають у запасі.

Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що «під час часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів». Низка джерел стверджує, що влада РФ планує мобілізувати близько мільйона громадян.

Президент Росії Володимир Путін та його найближче оточення також неодноразово погрожували застосувати «усі наявні засоби», щоб захистити «суверенітет і цілісність РФ», в тому числі й ядерну зброю.

Президент США Джо Байден попередив Путіна про серйозні наслідки в разі застосування Росією ядерної чи хімічної зброї.

14 жовтня Михайло Подоляк наголосив, що бачить «різке зниження ядерної загрози» й зазначив, що «це – доволі хороший знак».