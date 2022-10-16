Московські паркінги готують під бомбосховища – ЗМІ

Мешканців кількох будинків у столиці Росії Москві попросили звільнити паркінги від автомобілів й особистих речей, оскільки їх будуть обладнувати під бомбосховища, пише видання «Важные истории».

Житель одного з будинків розповів виданню, що голову їхнього товариства власників житла викликали до опорного пункту поліції. Там йому сказали, що є розпорядження про перевірку всіх бомбосховищ. За словами іншого співрозмовника видання, голова товариства у будинковому чаті повідомив, що на паркінг завезуть нари, аптечки, обігрівачі.

На дверях будинків московського ТВЖ «Атом» з’явилося оголошення про підготовку бомбосховищ. В оголошенні сказано, що це рішення ухвалили на нараді 11 жовтня у мерії Москви.

Мешканців попросили звільнити паркінг від автомобілів і особистих речей до 18 жовтня, оскільки її будуть «приводити у відповідність до прямого призначення об’єкта цивільної оборони». Після цього терміну вхід до приміщення закриють, а автомобілі евакуюють на платні стоянки.