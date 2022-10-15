«Хочемо, щоб нас поважали». Президент Таджикистану звернувся до Путіна і нагадав про СРСР

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон на саміті «Центральна Азія — Росія» закликав російського лідера Володимира Путіна з повагою ставитись до своїх партнерів. Про це повідомляє таджицька служба Радіо Свобода – Радіо Озоді.



Рахмон, виступаючи 14 жовтня у столиці Казахстану, сказав, що Душанбе дотримується інтересів Москви, але не отримує натомість аналогічного відношення.



«Де і що ми порушили? Де і з ким ми не так привіталися? Здоровались і ніколи нічого не порушували. Ми завжди поважали інтереси свого головного стратегічного партнера, але хочемо, щоб нас поважали. Ми що, якісь чужинці нарівні з африканськими країнами?», – виступив Рахмон.



Звертаючись до Путіна, Рахмон попросив його не проводити стосовно країн Центральної Азії політику «як до колишнього Радянського Союзу».



«У кожної країни є свої проблеми, свої питання, свої традиції та звичаї. Потрібно знаходити золоту середину і працювати з кожною з республік окремо», – заявив він.



Емомалі Рахмон зауважив, що за радянських часів малим країнам Центральної Азії, таким як Таджикистан, не приділялося належної уваги. На його думку, однією з причин розпаду Радянського Союзу була ця зневага до малих народів. За його словами, країни регіону використовувалися лише як джерело сировини, такої як бавовна та молоко, а натомість не надавалася належна підтримка у розвитку.



У відео, оприлюдненому медіа ЗМІ Казахстану та Киргизстану, промова Емомалі Рахмона триває понад 7 хвилин. У якийсь момент президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, який приймає саміт Росії, намагався зупинити Рахмона «на правах голови», але президент Таджикистан продовжив, заявивши: «Ми для цього зібралися»



Як повідомляє російська агенція «ТАСС», президент Росії прокоментував виступ Емомалі Рахмона: «Я хотів почати з того, що сказано Емомалі Шариповичем. Так, дійсно, я думаю, що він має рацію значною мірою».



Виступ Емомалі Рахмона також викликав резонанс у дослідницьких колах, низка дослідників назвала його ще однією ознакою зниження впливу Володимира Путіна після війни в Україні та серед його партнерів.



Таджикистан і Росія є близькими стратегічними партнерами, і в Таджикистані є найбільша військова база Росії за кордоном. Нині економіка країни залежить від грошових переказів таджицьких трудових мігрантів, які працюють у Росії.



Після військового вторгнення в Україну Володимир Путін здійснив свій перший закордонний візит до Таджикистану.