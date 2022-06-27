Путін поїде за кордон уперше з початку повномасштабної війни проти України

Іноземні лідери приймуть президента Росії Володимира Путіна на своїй території вперше після його оголошення про повномасштабне вторгнення в Україну. Цього тижня Путін відвідає Таджикистан і Туркменистан, повідомляє агентство Reuters із посиланням на кремлівського кореспондента телеканалу «Россия 1».

У Душанбе переговори з Путіним проведе президент Таджикистану Емомалі Рахмон. Потім президент Росії поїде до Ашгабату на Каспійський саміт за участю лідерів Азербайджану, Казахстану, Ірану й Туркменистану. Чи відбудуться на полях саміту двосторонні зустрічі з Путіним невідомо – його речник Дмитро Пєсков уникнув відповіді на це питання.

Раніше повідомлялося, що Путін планує відвідати Білорусь наприкінці червня, щоб зустрітися з Олександром Лукашенком на Форумі регіонів Союзної держави у Гродно. Однак пізніше стало відомо, що зустріч відбудеться у форматі відеоконференції.

Крім того, президент Індонезії Джоко Відодо планує зустрітися з Путіним у Москві 30 червня після повернення останнього з Туркменистану.

Низка країн, у тому числі США й Канада, заборонили в’їзд Володимиру Путіну на свою територію після його оголошення про повномасштабне вторгнення в Україну.

Президент Індонезії Джоко Відодо не скасував запрошення Путіна на саміт «Групи 20», який відбудеться на острові Балі у листопаді 2022 року, але запросив на зустріч G20 президента України Володимира Зеленського. Через можливу присутність президента Росії склад учасників саміту – під питанням. Формат участі Путіна у саміті ще не визначений.