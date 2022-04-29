Президент Індонезії заявив, що Путін відвідає саміт G20 – раніше він запросив Зеленського

Президент Індонезії Джоко Відодо підтвердив 29 квітня, що запросив президента України Володимира Зеленського на саміт «Групи 20», який його країна проводитиме восени.

Водночас президент Росії, за словами Відодо, також погодився відвідати подію. Таку згоду Володимир Путін нібито озвучив під час телефонної розмови з президентом Індонезії.

Західні країни вимагали від Відодо відмовити Росії в запрошенні на саміт G20 через її повномасштабне вторгнення до України, проте Джакарта наполягає на своїй «безсторонній позиції».

Сполучені Штати відповіли на заяви Індонезії, заявивши, що світ не може мати справу з Росією так само, як до вторгнення.

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«Сполучені Штати продовжують вірити, що все не може лишатися як раніше щодо участі Росії в міжнародному співтоваристві або міжнародних інституціях», – сказала журналістам заступниця речника Державного Департаменту Джаліна Портер, відповідаючи на запитання про запрошення.

Вона не прокоментувала, чи візьмуть участь Сполучені Штати.

Війна в Україні також була на порядку денному розмови Відодо з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.

Президент Індонезії закликав до негайного припинення бойових дій і наголосив на необхідності «мирного вирішення».

Кісіда погодився з тим, що насильство має припинитися, але використав більш жорсткі формулювання.

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«Посягання на суверенітет і територіальну цілісність шляхом застосування сили та залякування, а також спроба в односторонньому порядку силою змінити статус-кво неприпустимі в будь-якому регіоні», – сказав він.

Індонезія, як і більшість найбільших економік, що розвиваються, намагаються зберегти нейтральну позицію щодо війни Росії проти України.

Відодо заявив, що Індонезія не надсилатиме зброю Україні на прохання Зеленського, натомість запропонував гуманітарну допомогу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив 27 квітня, що отримав запрошення відвідати саміт «Групи 20» від президента Індонезії – країни, яка проводитиме подію цього року.