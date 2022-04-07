США попередили про бойкот заходів G20 з участю Росії

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Росія має бути виключена з клубу 20-ти найбільших економік світу G20, і попередила, що її країна бойкотуватиме «низку зустрічей» у форматі G20, якщо на них з’являться російські представники. Про це, як передає «Голос Америки», Єллен заявила на слуханнях у Комітеті з фінансових послуг Палати представників.

Виступаючи перед законодавцями, Єллен сказала, що вторгнення Росії в Україну та вбивства цивільних у Бучі «є неприйнятним порушенням глобального світопорядку, заснованого на правилах, і обернеться величезними економічними наслідками».

За її словами, адміністрація Джо Байдена прагне звести до мінімуму активну участь Росії у великих міжнародних організаціях. Водночас вона визнала, що Москву навряд чи вдасться виключити з Міжнародного валютного фонду через відповідні правила.

«Президент Байден дав зрозуміти, і я, звичайно, згодна з ним, що Росія не може, як ні в чому не бувало, бути присутньою в будь-якій з [глобальних] фінансових установ. Він сказав, що Росія має бути виключена з G20, і я ясно дала зрозуміти нашим колегам в Індонезії, що ми не братимемо участі у низці зустрічей, якщо росіяни там з’являться», – сказала Джанет Єллен.

Індонезія, яка цього головує в G20, організовує зустріч міністрів фінансів країн-учасниць. У листопаді на індонезійському Балі має відбутися саміт лідерів.

До складу G20 входять Китай, Індія, Саудівська Аравія та ще низка країн, які неохоче засудили дії Росії проти України.

Раніше у Кремлі заявили, що «нічого смертельного» не станеться, якщо Росію виключать із «Групи 20» найбільших економік світу.

G20 – це група найбільших економік світу, метою якої є координація дій із найважливіших питань, що впливають на світову економіку.