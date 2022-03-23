Радник Байдена щодо можливого виключення Росії з G20: США вивчають питання

Сполучені Штати Америки вивчають питання про можливе виключення Росії з міжнародних інституцій, зокрема «Групи 20», й обговорять його зі своїми союзниками і партнерами, заявив радник президента США з безпеки Джейк Салліван.

На думку Саллівана, Росія більше не може брати участь у міжнародних інститутах і в міжнародному співтоваристві як завжди.

«Але що стосується конкретних установ і конкретних рішень, ми хотіли б проконсультуватися з нашими союзниками, проконсультуватися з нашими партнерами в цих установах, перш ніж робити будь-які подальші заяви», – сказав радник Джо Байдена.

Раніше Reuters із посиланням на польського міністра розвитку і технологій Петра Новака повідомив, що влада Польщі запропонувала США вивчити питання виключення Росії з G20 через вторгнення в Україну, і отримала «позитивну відповідь».

Питання про участь Росії в G20 може бути розглянуте на самітах ЄС і «Групи семи» у Брюсселі.

Проте, на думку аналітиків, перспективи виключення Росії є сумнівними: при голосуванні з цього питання такі країни, як Китай, Індія або Саудівська Аравія, ймовірно, скористаються правом вето. Представник МЗС Китаю Ван Веньбінь уже заявив, що Пекін виступає проти цієї ініціативи.

G20 – це група найбільших економік світу, метою якої є координація дій із найважливіших питань, що впливають на світову економіку.

Черговий саміт «Групи двадцяти» відбудеться наприкінці року в Індонезії. Президент Росії Володимир Путін має намір брати участь у ньому, повідомляв Reuters із посиланням на російського посла в Джакарті Людмилу Воробйову. Минулого року Путін брав участь у саміті G20 у Римі через відеозв’язок.