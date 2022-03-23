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Польська контррозвідка вимагає вислати з країни 45 російських дипломатів

Будинок російського посольства у Варшаві

Польська контррозвідка склала список із 45 російських дипломатів, запідозрених у шпигунстві. Їх рекомендують вислати з країни, повідомив речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарин.

Як повідомило польське видання Onet.pl, російського посла викликали в МЗС Польщі, там йому можуть передати вимогу про вислання дипломатів. Якщо це станеться, видворення стане найбільшим в історії відносин двох країн.

Напередодні у соціальних мережах поширилися фото- та відеозаписи диму над російським посольством у Варшаві, який може означати масштабне спалення службових документів. Це може відбуватися перед значним скороченням або закриттям дипломатичної місії.

Речник російського посольства підтвердив російській державній агенції ТАСС виклик посла, але коментувати інформацію про вимогу польських спецслужб відмовився.

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