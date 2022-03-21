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Байден цього тижня поїде до Польщі – Білий дім

Поїздка запланована на 25 березня

Президент США Джо Байден цього тижня поїде до Польщі, повідомили у Білому домі.

Поїздка запланована на 25 березня. До цього президент США перебуватиме в Брюсселі на зустрічах НАТО, «Групи семи» і Європейського союзу, де обговорюватимуть міжнародну підтримку України і подальше підвищення ціни для Росії за її вторгнення на українську територію.

У Польщі Джо Байден проведе переговори з президентом Анджеєм Дудою. Вони обговорять, як США разом із союзниками і партнерами відповідають на гуманітарну кризу, викликану війною, розпочатою Росією.

Напередодні в Білому домі зауважили, що під час цього турне президент США не планує приїжджати в Україну.

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