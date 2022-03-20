Байден не планує їхати в Україну наступного тижня – Білий дім

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що президент США Джо Байден «не планує» їхати в Україну наступного тижня, на який у нього запланована подорож до Європи на саміти ЄС і НАТО.

«Поїздка буде зосереджена на продовженні згуртування світу на підтримку українського народу і проти вторгнення президента Путіна в Україну, але планів їхати в Україну немає», – написала Псакі у твітері і пообіцяла пізніше надати додаткові деталі щодо поїздки Байдена.

Раніше цього тижня речниця Білого дому підтвердила, що президент США Джо Байден візьме участь в екстреному саміті НАТО в Брюсселі 24 березня, а також приєднається до запланованого саміту Європейської ради.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».