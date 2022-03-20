ООН: число загиблих в Україні після початку війни цивільних перевищило 900

Щонайменше 902 цивільних загинули та 1459 зазнали поранень із початку російського вторгнення в Україну, повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) 20 березня.

В управлінні додали, що більшість зафіксованих смертей спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною впливу, включно з обстрілами з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також унаслідок ракетних та повітряних ударів.

Окремо щодо Донецької та Луганської областей чиновники ООН повідомили, що загинули 248 мирних жителів.

За даними Офісу ООН, фактичні цифри можуть бути «значно вищими, особливо на території, яка контролюється урядом, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження».

УВКПЛ повідомило, що це стосується, зокрема, міста Маріуполя, «де є звинувачення у численних жертвах серед цивільного населення», але точна статистика наразі неможлива.