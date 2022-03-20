Росія відчує додаткові наслідки, якщо застосує хімічну зброю в Україні – посол США в ООН

Посол США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд заявила 20 грудня, що Росія зазнає додаткових наслідків із боку США, якщо використає хімічну зброю під час вторгнення в Україну.

«Те, що ми бачимо, знову ж таки – це спроба росіян використати фальшивий прапор. Вони заявляють про те, що, можливо, мають намір зробити. Ми бачили це раніше… І ми стурбовані тим, що вони можуть застосувати хімічну зброю в Україні», – сказала Томас-Ґрінфілд в ефірі телеканалу CNN.

Раніше цього місяця президент США Джо Байден також попередив, що Росія «заплатить високу ціну, якщо вона використовуватиме хімічну зброю».

Раніше кілька міжнародних розслідувань установили, що російський уряд застосував хімічну зброю під час отруєння лідера російської опозиції Олексія Навального в 2020 році та колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в Англії в 2018 році. Обидва випадки призвели до запровадження санкцій проти Росії.

Сполучені Штати також твердять, що президент Сирії Башар Асад, режим якого підтримує Москва, десятки разів застосував хімічну зброю проти свого народу під час громадянської війни.