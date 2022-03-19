У Миколаєві після ракетного удару загинули десятки українських військових – ЗМІ

У Миколаєві внаслідок російського ракетного удару по військових казармах загинули десятки військовослужбовців, повідомляє The New York Times та інші західні ЗМІ. Офіційного підтвердження української сторони щодо кількості жертв немає. Повідомлення західних ЗМІ неможливо підтвердити з незалежних джерел.

У соцмережах з’явилися фотографії з місця удару, на яких видно, що будівлі, в яких перебували військові в момент удару в ніч проти п’ятниці, практично повністю зруйновані. Триває пошук людей під завалами. У суботу одного солдата знайшли живим.

Високопоставлений український військовий на умовах анонімності підтвердив NYT загибель близько 40 військовослужбовців.

Агентство AFP 19 березня цитувало українського військового на місці події, який заявив, що «не менше ніж 200 солдатів спали в казармах» під час удару російських військ.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у телеграмі, що напад стався 18 березня, а рятувальні роботи тривали станом на 19 березня. За його словами, під час нападу українські військові спали. Інших подробиць ні про місце нападу, ні про кількість постраждалих він не повідомив.

Після російського вторгнення в Україну дані про втрати серед військових з обох боків підтвердити складно.