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Втрати особового складу РФ у війні проти України наближаються до 14,5 тисяч – Генштаб ЗСУ

Востаннє свої дані Міноборони Росії оприлюднювало 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російської армії станом на ранок 19 березня, на 24-й день повномасштабного російського вторгнення:

  • особовий склад – близько 14,4 тисячі осіб,
  • 466 танків,
  • 1470 бойових броньованих машин,
  • 213 артсистем,
  • 72 реактивні системи залпового вогню,
  • 44 засоби протиповітряної оборони,
  • 95 літаків,
  • 115 гелікоптерів,
  • 914 автомобілів,
  • 3 кораблі,
  • 60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,
  • 17 безпілотних літальних апаратів,
  • 11 одиниць спецтехніки

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, зазначає Генштаб.

Раніше, 17 березня, видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, від початку російського масштабного вторгнення в Україну загинули понад 7 тисяч російських військових. Це більше, ніж кількість американських військових, які були вбиті протягом 20 років в Іраку та Афганістані разом узятих.

Масштабна війна Росії проти України триває 24-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші цифри. Востаннє свої дані Міноборони Росії оприлюднювало 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

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