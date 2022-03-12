Зеленський: у війні з Росією загинули близько 1300 українських військових

Президент Володимир Зеленський вперше назвав втрати Збройних сил України у війні з Росією. За його словами, починаючи з 24 лютого, загинули орієнтовно 1300 українських військових.

«Ми не радіємо, що у нас загинули на сьогодні близько 1300 військових, а в Росії – понад 12 тисяч. Один до десяти. Я не радію, що в них 12 тисяч загинуло (Генштаб ЗСУ називає цю цифру втратами військ РФ, не уточнюючи, скільки саме з них загиблі, а скільки поранені – ред.). Це не моє бачення світу», – сказав Зеленський під час спілкування з іноземними ЗМІ.

Раніше в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що інформація про втрати ЗСУ «є певною мірою військовою таємницею», і відмовився їх назвати.

За даними Генштабу, в Україні загинули чи поранені вже більше ніж 12 тисяч особового складу російської армії.

За оцінками американських спецслужб, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно менші дані. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Масштабна війна Росії проти України триває 17-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання вищого керівництва країни «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери західних країн відповідають відмовою.