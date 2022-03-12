Зеленський про втрати російської армії: це найбільший удар за десятки років

Президент України Володимир Зеленський назвав втрати російських військ колосальними. Про це він заявив у своєму зверненні 12 березня.

«Динаміка втрат окупантів на 17-й день вже така, що можна впевнено говорити: це найбільший удар по російській армії за десятки років. Вони ніде не втрачали більше за таку кількість днів», − сказав президент.

Зеленський додав, що російська армія вже втратила понад 360 танків. 1205 броньованих машин, майже 60 літаків і більше ніж 80 гелікоптерів.

«У більшості армій світу немає стільки всього, скільки російські війська втратили за час вторгнення в нашу державу», – сказав голова держави.

Також він наголосив, що від початку вторгнення втратила боєздатність 31 батальйонно-тактична група війська РФ.

«Російські військові здаються в полон вже не просто поодинці, а цілими групами. Групами ж намагаються вийти з території України додому, в Росію», − додав президент.

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За даними Генштабу, в Україні загинули чи поранені вже більше ніж 12 тисяч особового складу російської армії.

За оцінками американських спецслужб, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно менші дані. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Масштабна війна Росії проти України триває 17-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання вищого керівництва країни «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери західних країн відповідають відмовою.