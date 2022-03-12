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Генштаб назвав оновлені дані про втрати військ РФ. На Сумщині тероборона зупинила 3 танки і САУ

Оприлюднене пресслужбою ООС фото, на якому, як стверджують, залишки штурмового літака ВПС Росії в полі біля міста Волновахи на Донеччині, 4 березня 2022 року

Генеральний штаб Збройних сил України назвав втрати російських військ станом на 12 березня.

За цими даними, армія РФ під час вторгнення в Україну орієнтовно втратила:

  • понад 12 тисяч особового складу
  • 362 танки
  • 1205 бойових броньованих машин
  • 135 артилерійських систем
  • 62 одиниці РСЗВ
  • 33 засоби ППО
  • 58 літаків
  • 83 гелікоптери
  • 585 одиниць автомобільної техніки
  • 3 кораблі /катери
  • 60 цистерн з ПММ
  • 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – додали у Генштабі.

Там також повідомили, що 11 березня на Сумщині бійці Територіальної оборони ЗСУ зупинили «три ворожих танки і одну самохідну артилерійську установку».

«Звичайні українські чоловіки не зважають хто проти них, бо вони вдома. Тож противник продовжує нести втрати», – кажуть у Генштабі.

За оцінками американських спецслужб, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно менші дані. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Масштабна війна Росії проти України триває 17-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.

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