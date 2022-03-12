Генштаб назвав оновлені дані про втрати військ РФ. На Сумщині тероборона зупинила 3 танки і САУ

Генеральний штаб Збройних сил України назвав втрати російських військ станом на 12 березня.
За цими даними, армія РФ під час вторгнення в Україну орієнтовно втратила:
- понад 12 тисяч особового складу
- 362 танки
- 1205 бойових броньованих машин
- 135 артилерійських систем
- 62 одиниці РСЗВ
- 33 засоби ППО
- 58 літаків
- 83 гелікоптери
- 585 одиниць автомобільної техніки
- 3 кораблі /катери
- 60 цистерн з ПММ
- 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – додали у Генштабі.
Там також повідомили, що 11 березня на Сумщині бійці Територіальної оборони ЗСУ зупинили «три ворожих танки і одну самохідну артилерійську установку».
«Звичайні українські чоловіки не зважають хто проти них, бо вони вдома. Тож противник продовжує нести втрати», – кажуть у Генштабі.
За оцінками американських спецслужб, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно менші дані. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.
Масштабна війна Росії проти України триває 17-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».
Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.
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