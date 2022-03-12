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Буданов: ще 86 тисяч російських військових залишаються біля кордонів України

За словами голови ГУР, 31 батальйонно-тактична група армії РФ «фактично повністю втратила свою боєздатність»

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що ще 86 тисяч російських військових залишаються біля кордонів України. Він сказав про це в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Він додав, що втратили боєздатність станом на зараз 18 батальйонно-тактичних груп, а повністю знищеними зараз є 13 БТГ армії РФ. Таким чином, за словами голови ГУР, 31 батальйонно-тактична група «фактично повністю втратила свою боєздатність».

«Станом на зараз боєготових підрозділів, які ще ведуть певні дії на території України, залишається 63 батальйонно-тактичні групи. Загалом це 86 тисяч 200 військовослужбовців. Така от цифра зараз залишилася. Це йдеться про всі війська, які задіяні в конфлікті між Росією та Україною», – сказав він.

За оцінками американських спецслужб, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Український Генштаб заявляє про понад 12 тисяч загиблих і поранених. Російське Міноборони називає значно менші дані. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Масштабна війна Росії проти України триває 17-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.

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