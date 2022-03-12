Аеропорт Василькова «повністю знищений» через ракетні удари РФ – мер

Внаслідок ракетних ударів російських військ по Василькову знищений аеропорт, повідомила міська голова Наталія Баласинович.

«Сьогодні близько 7:00 ворожі сили обстріляли місто Васильків, вісім ракет влучили, обстріляли аеропорт. Внаслідок завданих ракетних ударів аеропорт повністю знищено, знищено льотну смугу, здетонував склад із боєприпасами, й вони досі детонують, знищено склад із паливно-мастильними матеріалами, повністю ліквідовано здатність нашого аеропорту», – сказала Баласинович у відеозверненні на своїй сторінці у фейсбуці 12 березня.

Раніше сьогодні у поліції повідомили, що через обстріл з боку РФ у Василькові на Київщині горить склад із боєприпасами. За повідомленням поліції, на місці пожежі працюють рятувальники. Інформація про потерпілих і пошкоджені будинки уточнюється.

А голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у своєму телеграм-каналі повідомив, що після авіаудару у Василькові горить нафтобаза.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».