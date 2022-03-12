У Василькові через авіаудар горить склад боєприпасів – поліція

У Василькові на Київщині горить склад із боєприпасами. Пожежа почалася після того, як близько 7 ранку російська армія обстріляла військовий аеродром, повідомляє поліція Київської області на фейсбуці.

«Потужний авіаудар по Василькову. Сьогодні, 12 березня, близько 7 ранку ворог скинув щонайменше 6 ракет в район військового аеродрому. Пошкоджено склад з боєприпасами. Детонують снаряди. Спалахнула пожежа», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням поліції, на місці пожежі працюють рятувальники. Інформація про потерпілих і пошкоджені будинки уточнюється.

Раніше голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у своєму телеграм-каналі повідомив, що після авіаудару у Василькові горить нафтобаза.

А в Державній службі з надзвичайних ситуацій вранці 12 березня повідомили, що внаслідок обстрілу з боку російських військових спалахнула пожежа на складі замороженої продукції у селі Квітневе Київської області. На даний час її локалізували на площі 28 тисяч м кв. За даними ДСНС, ніхто не постраждав.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».