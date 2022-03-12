У Василькові після авіаудару горить нафтобаза – голова ОДА

У Василькові на Київщині після авіаудару російських військових спалахнула нафтобаза, повідомив вранці 12 березня голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у своєму телеграм-каналі.

«У Василькові після авіаудару горить нафтобаза. У селі Крячки окупант вночі обстріляв нафтобазу», – написав він.

Подробиць Кулеба не навів, невідомо, чи є постраждалі.

Пожежа на нафтобазі під Васильковом вже спалахувала раніше – вночі проти 27 лютого внаслідок обстрілів російських військ. Тоді спалах від вибуху був помітний з Києва, звук від ракетного удару чули на столичному Академмістечку – це за 40 км від місця інциденту.

Тим часом, у Державній службі з надзвичайних ситуацій вранці 12 березня повідомили, що внаслідок обстрілу з боку російських військових спалахнула пожежа на складі замороженої продукції у селі Квітневе Київської області. На даний час її локалізували на площі 28 тисяч м кв. За даними ДСНС, ніхто не постраждав.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.