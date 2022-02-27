Причиною вибуху нафтобази під Києвом був ракетний удар Росії - КОДА 

Російські війська нанесли ракетний удар по нафтобазі в селі Крячки Васильківської громади, заявив голова Київської обласної адміністрації Олексій Кулеба.

Саме через це спалахнула велика пожежа, про яку повідомлялося раніше. Спалах від вибуху був помітний з Києва, звук від ракетного удару чули на столичному Академмістечку - а це за 40 км від місця інциденту.

“Під Васильковом продовжується бій за аеропорт”, - написав Кулеба у фейсбуці о пів на четверту ранку.

Він додав також, що через бої з російськими окупантами ДСНС області не може приступити до гасіння, поки вдалося перекрити постачання газу.

“Маємо пряме влучання в резервуар з паливом - нам загрожує екологічна катастрофа. Робимо все можливе, аби не допустити цього”, - пояснив він.

Пожежа на нафтобазі під Васильковом спалахнула раніше вночі проти 27 лютого внаслідок обстрілів російських військ. Про масштабний вибух і пожежу повідомив і кореспондент Радіо Свобода, який перебував неподалік.

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В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.