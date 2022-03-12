«Лихі 90-ті»: Зеленський прокоментував заборону США ввозити долари в Росію

Рішення США про заборону на експорт, реекспорт, продаж або ввезення із США доларових банкнот у Росію готує росіянам повернення в «лихі 90-ті», заявив президент України Володимир Зеленський.

«Черговий крок – заборона США взагалі заводити долари в Росію. А отже, буде дефіцит валюти, курс стрибатиме ще більше, зростатимуть ціни. А отже, кожен громадянин Росії відчує, що відсутність миру – це загроза йому особисто. Ніхто не хотів повертати звичайне російське життя назад у 90-ті. Адже так ви називаєте ту епоху – «лихі 90-ті» – час потрясінь та бідності. Час дуже обмежених можливостей для простих людей та дуже великої нерівності. Можливо, зараз через зусилля пропагандистів більшість росіян ще не розуміє, що на них чекає. Але російська влада розуміє це дуже добре», – сказав Зеленський.

11 березня президент США Джо Байден підписав указ про запровадження додаткових обмежень щодо Росії, яким передбачена заборона на експорт, реекспорт, продаж або постачання зі США банкнот американських доларів владі РФ або будь-якій людині, яка перебуває в Росії. Обмеження поширюються у тому числі на американських громадян та американські компанії в інших країнах.

Раніше також ЄС заборонив ввозити в РФ банкноти євро.

Тим часом Центробанк Росії 9 березня заборонив банкам обмінювати громадянам готівку на валюту. Жителі Росії зможуть відкрити нові валютні рахунки, але зняти з них кошти можна буде лише у рублях за курсом на день видачі. Обмінювати валюту на рублі можна без обмежень. Зі старого валютного рахунку можна буде зняти лише 10 тисяч доларів (решту видадуть у рублях). Нові правила діятимуть до 9 вересня.

Також брокерів зобов’язали стягувати комісію 12% з фізосіб при купівлі доларів, євро та фунтів стерлінгів. Експортери мають продавати 80% іноземної валюти, зарахованої з 1 січня 2022 року від контрактів із нерезидентами.