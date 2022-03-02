Євросоюз заборонив постачати євробанкноти до Росії

Європейський Союз, окрім відключення кількох російських банків від SWIFT, запровадив ще кілька обмежень. Про це Рада ЄС повідомив 2 березня.

Згідно з повідомленням, Рада ухвалила заборонити:

інвестувати чи в будь-який інший спосіб діяти на користь проєктів, у які інвестує Російський фонд прямих інвестицій

продавати, надавати, транспортувати або експортувати банкноти номіналом євро до Росії або будь-якій юридичній чи фізичній особі чи установі в Росії, в тому числі уряду та Центральному банку Росії, а також для використання в Росії

Як нагадують у пресслужбі установи, пакет рішень також включає допомогу Збройним силам України, закриття повітряного простору ЄС, заборону на транзакції російського Центрального банку та трансляцію російських державних медіа в Євросоюзі.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, а також заявляють, що не обстрілюють українські міста. 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені, але не уточнив точного їх числа.