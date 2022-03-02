Росія намагається обійти санкції через «три країни», Україна «буде з ними працювати» – Кулеба

Впровадження санкцій проти Росії триває, Європейський Союз готує четвертий пакет, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 2 березня.

Він вказав на те, що санкції повинні залишатися системними, тобто в їх запровадженні не можна зупинятися. Іншим питанням голова МЗС назвав «глибину проникнення санкцій».

«Друге питання: це глибина проникнення санкцій. Тобто в нас є очевидні речі, на кшталт відключити від SWIFT, заморозити активи, але ще є дуже багато інших сфер санкційних, інших санкцій, які не лежать на поверхні, але які потрібно застосувати. Тому ми вчора проаналізували, що ще можна зробити, копнули, повірте мені, дуже глибоко, і відсьогодні починаємо роботу з партнерами, щоб санкції, які вони будуть застосовувати, проникали в саме серце російської економіки і в саме серце путінського режиму», – розповів міністр.

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За його словами, в Росії вплив нових обмежень вже відчувається, проте Кулеба розцінює його як недостатній. Крім того, він розповів, що Москва шукає способи обійти санкції.

«Росія зараз шукає обхідні шляхи, і вона знайшла три країни, на які тисне і з якими активно співпрацює, намагаючись створити альтернативні бізнес-моделі, альтернативні системи фінансових розрахунків. Ми ці крани знаємо, як вони намагаються заробити гроші на українській крові знаємо, і ми з ними будемо працювати. І не лише ми будемо з ними працювати, щоб вони в цю історію сильно не лізли», – запевнив він.

Кулеба не назвав країни, про які йдеться.

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В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».