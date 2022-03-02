Німеччина готова, якщо Росія припинить постачати газ

Німецький міністр економіки Роберт Габек сказав, що його країна зараз отримує газ від Росії, але готова до можливого відключення і працює над зменшенням залежності від російських енергоносіїв.

Значна частина газу для Європи і Німеччини далі надходить з Росії, зокрема, через трубопроводи, що пролягають через Україну.

Тим часом Анналена Бербок, яка очолює Міністерство закордонних справ Німеччини, заявила на надзвичайному засіданні Генеральній асамблеї ООН, що російська агресивна війна проти України стосується не лише Європи, але й цілого світу і позначила «поворотний момент».

Бербок, зокрема, звинуватила Росію у зловживанні можливостями постійного члена Ради безпеки ООН.

Агентство Reuters передає з Берліна, що Німеччина, яка має найбільшу економіку у Європі, отримала урок з теперішньої ситуації, в якій багато європейських газосховищ на початку зими були незаповнені.

На запитання радіо Deutschlandfunk, що зробить уряд, якщо Росія припинить експорт газу, Габек відповів: «Ми до цього готові».

Міністр сказав, що в гіршому випадку Берлін може запустити «вугільні електростанції в резерві, можливо, навіть зберегти їх» на певний час, але підкреслив, що в середньостроковій перспективі Німеччина хоче перейти на відновлювані джерела енергії.

«На наступну зиму ми будемо вживати додаткових заходів», – додав він, вказуючи на заплановані нові закони, які забезпечуватимуть заповнення газосховищ перед початком опалювального сезону.

У німецькому Мюнхені 27 лютого відбулися одразу три акції протесту проти нападу Росії на Україну. Одна з них проходить у центрі міста перед Оперним театром, над яким майоріє український стяг.

26 лютого німецький уряд вирішив відправити в Україну 1000 одиниць протитанкового озброєння та 500 зенітно-ракетних комплексів «Стінгер» із запасів Бундесверу.

Берлін також схвалив постачання 400 ручних протитанкових гранатометів з Нідерландів в Україну та прохання Естонії передати Києву старі гаубиці з колишньої НДР.

Новий уряд Німеччини раніше озвучував рішення не надавати зброю для допомоги українським військовим.

14 лютого у Києві канцлер ФРН Олаф Шольц не відповів прямо на запитання, чи готова Німеччина надати Україні зброю. Водночас сказав: «Ви знаєте ставлення Німеччини щодо експорту озброєння».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив точного їх числа.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5840. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.