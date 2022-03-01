Фінляндія, Швеція, Норвегія, Люксембург і Австрія відправляють Україні військову допомогу – МЗС

Міністерство закордонних справ України повідомляє, що для захисту країни, на територію якої шість днів тому масштабно вторглася Росія, продовжує надходити велика кількість допомоги від низки країн: від бронежилетів і касок до переносних ракетно-зенітних комплексів і протитанкових установок.

«Вирішується питання посилення військово-повітряних сил ЗСУ, аби іще більше давати відсіч ворогові у повітрі.

Вперше в своїй історії озброєння надає Фінляндія: 2500 автоматичних гвинтівок, 150 000 патронів, 1500 одноразових РПГ і 70 000 харчових наборів.

Швеція вперше з 1939 року надала військову допомогу. Шведський уряд передає Україні 135 тисяч польових пайків, 5000 шоломів, 5000 бронежилетів та 5000 одиниць протитанкової зброї.

Норвегія також ухвалила виняткове рішення на підтримку України, відійшовши від політики ненадання зброї країнам поза НАТО, які перебувають у стані війни. Осло надсилає нам 2000 протитанкових гранатометів!

Люксембург надає Україні протитанкову зброю.

Нейтральна Австрія невдовзі надішле шоломи, захисні жилети, а також паливо», – йдеться у повідомленні українського МЗС.

Крім того, зазначають в українському відомстві, з різних куточків світу до України надходить гуманітарна допомога: «вантажі з необхідним» вже вирушили з Франції, Словаччини, Швейцарії, Індії, Естонії, Литви.

«Вчора ввечері Велика Британія відправила до Польщі перший вантаж з медичними засобами. Загалом Лондон виділив 40 мільйонів фунтів на гуманітарну допомогу. І це лише невелика частина допомоги, яку нам надають друзі з усього світу», – зауважили в МЗС.

Крім того, йдеться в заяві відомства, про запровадження нових санкцій оголосили США, Велика Британія, Австралія, Швейцарія вперше долучилася до санкцій ЄС.

«Ті, хто раніше зберігав нейтралітет – нині борються разом з українцями проти російських загарбників. Азія, яка раніше дотримувалася обережної позиції, також долучається до «антипутінської коаліції». Сінгапур вводить обмеження, які передбачають експортний контроль, санкції проти російських банків, припинення авіасполучення.

Канада заборонила всім фінансовим інституціям здійснювати будь-які транзакції з Центробанком РФ. Канада також оголосила про намір припинити імпорт нафти з Росії.

Монако, яке полюбляють російські багатії, завдасть удару по представниках російського істеблішменту та запровадить санкції, ідентичні до обмежень ЄС», – зазначають в МЗС України.

У МЗС додали, що розширилася кількість держав, які закрили свій повітряний простір для російських літаків, тепер до них долучилася Албанія: «Крім того, Росії тепер загрожує масове закриття портів та обмеження на пересування у морі. Велика Британія розробляє законодавче рішення, аби не пускати російські судна в британські порти».

«Міжнародна «антипутінська коаліція» діє. Українська дипломатія забезпечує надійних тил для наших військових. Маючи таких мужніх військових і таку масштабну підтримку світу, ми примусимо загарбників припинити агресію», – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За даними українського Генштабу, втрати військ Росії в особовому складі зросли до 5710 осіб, полонених – 200.

Загальні дані щодо втрат ЗСУ невідомі. Напередодні голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що лише в Охтирці внаслідок російського артилерійського обстрілу загинули десятки українських військових: «Наразі готують місця на цвинтарі − під 70 померлих українських бійців».

Невідомо точно, скільки є жертв серед цивільного населення. 28 лютого президент України говорив, зокрема, про 16 загиблих дітей. Перед тим, ввечері 27 лютого уряд повідомляв, що в Україні вже загинули 352 мирних жителі.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії неодноразово заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив їх числа.