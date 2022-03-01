Кабмін затвердив збільшення виплат учасникам бойових дій та компенсації сім’ям загиблих

На період воєнного стану військовослужбовцям та співробітникам інших безпекових відомств виплачуватимуть додатково 30 тисяч щомісячно, йдеться в постанові Кабінету міністрів від 28 лютого.

Йдеться про: військових Збройних сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військових прокурорів Офісу Генерального прокурора, співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітників Служби судової охорони, керівництва управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейських.

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Згідно з документом, їм (окрім строковиків) виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 гривень.

Тим із них, хто безпосередньо бере участь у бойових діях або в заходах з «національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії» безпосередньо в районах таких заходів, розмір виплат збільшується до 100 тисяч в розрахунку на місяць пропорційно до часу участі в таких заходах.

На відміну від загального збільшення виплат, це рішення стосується і військових строкової служби.

Виплати здійснюються за наказами командування.

Крім того, уряд затвердив виплати сім’ям загиблих військових та інших службовців, визначених у цій постанові, в розмірі 15 мільйонів людей. Ця сума розподілятиметься між всіма отримувачами згідно із законодавством про захист військових та їхніх сімей.

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Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів збільшити видатки бюджетних коштів для втілення цього рішення.

Постанова набирає чинності з дня оприлюднення і діє з 24 лютого.

Рішення про збільшення виплат військовим анонсувало Міністерство оборони напередодні.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».