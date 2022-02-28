Для ЗСУ вже пожертвували криптовалюти на майже 13 мільйонів доларів – Федоров

Лише за два дні загальні пожертви на потреби Збройних сил України у криптовалюті склали 12,7 мільйонів доларів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Найбільше перераховують у Ethereum ($5.5 млн), Bitcoin ($4.4 млн), Tether ($2.1 млн)», – заявив він та нагадав про електронні рахунки, на які можна здійснити пожертви для ЗСУ у криптовалюті.

Раніше повідомлялося, що українські громадяни менш ніж за добу переказали 200 мільйонів гривень на потреби армії за програмою надання їм коштів за вакцинацію від COVID-19.

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Міністерство цифрової трансформації 25 лютого запровадило функцію, відповідно до якої отримані від держави кошти можна переказати на потреби ЗСУ.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».