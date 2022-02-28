Розпочинається третій раунд переговорів України та Росії – Подоляк

У переговорах України та Росії розпочинається третій раунд. Про це повідомляє антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який є одним з учасників цієї зустрічі.

Жодних інших офіційних подробиць щодо перемовин наразі немає.

Раніше радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що умови української делегації на переговорах із делегацією РФ є зрозумілими – припинення вогню і виведення всіх російських військ з території України.

Як заявив він телеканалу «Настоящее время», відповідно до міжнародних конвенцій, зокрема Віденської конвенції про дипломатичні відносини, «хід переговорів не висвітлюється до того, як сторони не висловлять спільне комюніке». «Давайте не порушуватимемо. Позиція наша приблизно зрозуміла: жодних умов і ультиматумів», – додав він.

Олексій Арестович пояснив, що вперше Київ відмовився брати участь у переговорах, оскільки російська сторона хотіла зайти «збоку: ви там капітулюйте, а потім ми з вами розмовлятимемо».

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«Ми посміялися від душі в офісі і першого разу відмовили в переговорах. Коли вони вдруге попросили – а сам факт того, що вони просять першими нас про переговори, багато про що говорить – на мій погляд, і пообіцяли зняти попередні умови, ми на це погодилися», – розповів радник голови Офісу президента.

Він зазначив, що умови України зрозумілі – припинення вогню та виведення всіх російських військ, і це лежить на столі з української сторони.

На уточнювальне запитання про те, чи йдеться про Донбас, Арестович сказав: «Про Донбас і Крим. Усіх військ із території України. Все одно поховають усіх, тому краще піти добровільно. Ви не уявляєте, що тут діється. У нас понад 100 тисяч резервістів за добу стали у стрій».

Відповідаючи на запитання щодо результатів переговорів, він зазначив, що не назвав би це переговорами. За його словами, Київ називає це консультаціями. «До переговорів ще рано. Я думаю, що це перша проба пера. Але сподіватимемося, що розсудливість переможе, бо те, що коїться... Не так шкода Україну, як російську армію. Ви не уявляєте, що тут відбувається з нею», – зазначив Арестович.

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Переговори стартували раніше сьогодні в білоруському Гомелі. Білоруське державне агентство БелТА опублікувало фотографії делегацій. Пряму трансляцію вимкнули.

Переговори організовані без попередніх умов, бойові дії продовжуються. «Ключове питання переговорів – негайне припинення вогню та відведення військ з території України», – йдеться у повідомленні офісу українського президента Володимира Зеленського.

Один з учасників української делегації – лідер парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія раніше написав у фейсбуці, що переговори або підуть у потрібному Україні напрямку, або завершаться безрезультатно. «Треба їх вислухати та спокійно зважити всі пропозиції і їхній вплив на інтереси країни та її громадян», – уточнив він.

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Голова російської делегації Володимир Мединський сказав, що розраховує досягти домовленості «якнайшвидше». При цьому російські вимоги не називаються.

27 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що йому потелефонував Олександр Лукашенко і запропонував, щоб українська і російська делегації зустрілися на українсько-білоруському кордоні і провели переговори – «без жодних умов». Зеленський висловив сумнів у тому, що в зустрічі буде результат.

Раніше він також відкинув Мінськ як можливе місце для проведення переговорів із російською стороною, нагадавши, що з Білорусі відбувався наступ російських військ на Україну.