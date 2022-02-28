Обстріл Харкова: мерія повідомляє про 31 пораненого і одну померлу, дані про загиблих будуть пізніше

Після останнього обстрілу Харкова до лікарень доправили 15 військових і 16 цивільних із пораненнями різного ступеня тяжкості, повідомила 28 лютого міська рада на своєму сайті.

«Одна жінка (цивільна) померла. Оскільки обстріл закінчився нещодавно, кількість поранених може змінитися, а про кількість загиблих буде повідомлено пізніше», – йдеться в повідомленні.

За даними мерії, всього за останню добу до Харківської міської клінічної лікарні швидкої і невідкладної медичної допомоги імені Мещанінова і міської клінічної багатопрофільної лікарні №25 доправлено 44 поранених, з них – 20 військових. З усіх доправлених померли двоє військових і п’ятеро цивільних.

Раніше сьогодні радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Харків зазнав обстрілу з реактивних систем залпового вогню «Град» із боку російських військ.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив точного їх числа.