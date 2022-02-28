Геращенко заявив про обстріл Харкова з «Градів», є загиблі

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив 28 лютого, що Харків зазнав обстрілу з реактивних систем залпового вогню «Град».

«Харків щойно масовано обстріляний з «Градів». Десятки загиблих та сотні поранених», – написав він.

Про обстріл також повідомив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Путін розстрілює Харків градами! Після безуспішних спроб знищити українську армію, російські злочинці почали знищувати мирне населення», – написав він у своєму Твітері.

Міська влада і ДСНС наразі не повідомляли про обстріли.