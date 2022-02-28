ДСНС: російські війська продовжують обстріл Чернігова

Російські війська продовжують обстріл Чернігова, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Про це йдеться в заяві служби в Телеграмі.

«Ворог нещадно обстрілює Чернігів. Станом на 12:20 28 лютого протягом 20 хвилин продовжується інтенсивний обстріл міста Чернігів, вулиці Бєлова, Рокосовського, Доценко, Пухова», – йдеться в повідомленні.

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За даними служби, в зоні ураження – приватні та багатоповерхові житлові будинки. ДСНС зазначає, що інформація про наслідки обстрілів уточнюється.

Під час нічного обстрілу Чернігова російськими військовими боєприпаси влучили у кілька будівель, жертв немає, повідомляла вранці 28 лютого Держслужба з надзвичайних ситуацій.