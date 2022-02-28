«Ні світла, ні води, ні їжі»: жителі херсонських сіл благають про порятунок

У Херсонській області, куди 24 лютого вторглася російська армія, жителі сіл Козацьке та Веселе благають про порятунок. Люди кажуть, що опинилися в «котлі». Місцева влада домовляється про «зелений коридор». Про те, що відбувається в цих населених пунктах, з’ясовували «Новини Приазов’я».

«Вивезіть хоча б дітей!»

«Терміново! Козацьке та Веселе на Херсонщині! Ми з дітьми цілими родинами опинилися у «котлі»! Затиснуті між окупантами, що утримують Каховську ГЕС, та нашою обороною! Немає ні світла, ні води, ні їжі. Протримаємося максимум пару днів! Нам потрібна допомога! Ми розуміємо, що ми – не Харків або Київ! Але ми – теж живі люди! Ми готові терпіти, дайте вивезти дітей! І припаси!» – таке звернення жителі сіл, розташованих поруч з Каховською ГЕС, та їхні родичі намагаються масово розповсюджувати у соцмережах.



Вони вже чотири доби благають про порятунок.



«Виїхати ніхто не може. Тієї ночі намагалися люди виїхати, їх розстріляли», – розказала кореспондентці «Новин Приазов'я» жителька села Корсунка Наталія.

Це село розташоване поруч, але з іншого берега Дніпра. Її родичі сидять у підвалах у Козацькому та Веселому. Люди, спілкуючись із журналістами, бояться називати свої прізвища та намагаються ретельно перевіряти усі контакти. Жінка каже: була шокована, коли почула зі ЗМІ, що нібито Каховська ГЕС більше не перебуває під контролем російських військ.

Наші чоловіки пішли у військкомат, їх відправили назад, сказали: хочете – будете воювати за Росію, тому що росіяни все захопили

«Наші чоловіки пішли у військкомат, їх відправили назад, сказали: хочете – будете воювати за Росію, тому що росіяни все захопили. Будь ласка, нехай на нашу область звернуть увагу! Особливо наш район! Це нестерпно! Зараз луплять з «Градів»! Вивезіть хоча б дітей!» – говорить Наталя.



Житель Веселого Олександр дивом встиг вивезти родину в перший день російського вторгнення на Херсонщину. Але він розповів, що в нього в селі залишилася мама, брат, а у Козацькому – рідний брат з дітьми.



«Він – на трьох телефонах, з підвалу виходить, щоб мені зателефонувати. Холодно, їжа закінчується у всіх. Є діти там – по пів місяця і рік. Деякі на сумішах, немає чим годувати дітей», – розповів Олександр.



«Мені повідомили з Веселого, що було мародерство зі сторони росіян, залізли у будинок, поки люди у підвалі. По чотири людини у будинок залазять і вигрібають, що знайдуть, їжа у них, напевне, закінчується.

Брат з Козацького телефонував: по п'ять годин у підвалі сидять, раз на п'ять годин на зв'язок виходив. Люди думають, що їх влада кинула уже четвертий день. Вони (російські військові – ред.) заїхали сюди, як до себе додому, ми думали: це наші заїжджають. У нас родину розстріляли у перший же день з маленькими дітьми – трьох дорослих та двох дітей, один з яких – ще немовля», – сказав Олександр.

Переговори про «зелений коридор»

За інформацією Херсонської ОДА станом на 17:00 27 лютого, в районі Козацького-Веселого велися бойові дії з великими переміщеннями військової техніки.

Жителі району кажуть, що в селах немає бомбосховищ, за їхніми підрахунками, близько декількох тисяч людей наразі сидять у підвалах.



Ввечері 27 лютого стало відомо, що міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко погодив з військовими питання створення «зеленого коридору» для жителів селищ Козацьке та Веселе.



«Наразі ведеться підготовка двох гуртожитків для прийому переселенців. Вирішується питання з організацією харчування для цих людей. Та головне – це організаційні питання перевезення жителів Козацького і Веселого через Каховську ГЕС. Для цього будуть підготовлені автобуси з позначкою Червоного Хреста з боків та на даху транспортних засобів. Після цього будуть попереджені старости сіл і місцеве населення. Час про збір жителів селищ буде повідомлений додатково після узгодження з військовими», – йдеться на сайті Новокаховської громади.

Для того, щоб був якийсь «коридор», має бути поліція, військові. У нас немає нікого

Утім, люди хоч і благають про «зелений коридор», бояться його, аби російські війська не використали населення як живий щит».



«Для того, щоб був якийсь «коридор», має бути поліція, військові. У нас немає нікого. Усі пишуть, що це росіяни кидають «фейки», людей зберуть докупи і розстріляють», – кажуть жителі Новокаховської громади.

Яка ситуація в Каховці?

Згідно з інформацією, яку повідомив «Новинам Приазов’я» Олег Батурін – журналіст з міста Каховка Херсонської області, станом на зараз ситуація на Каховській ГЕС не змінилася – вона окупована російськими військами.

У Каховці постійно чути постріли, що лунають зі сторони ГЕС

За його словами, у Каховці постійно чути постріли, що лунають зі сторони ГЕС. Журналіст підтверджує, що найскладніша ситуація зараз в населених пунктах на правому березі Каховської ГЕС – селі Веселому та селищі Козацькому. Він підтверджує, що жителі просять їх евакуювати, оскільки у багатьох вже закінчуються запаси їжі та ліків, люди потребують медичної допомоги.



Як зазначає журналіст, кілька днів там немає світла, через що люди не володіють інформацією щодо ситуації навколо.



При цьому самотужки виїжджати з населених пунктів небезпечно: «На виїздах з Веселого росіяни просто розстрілювали машини з цивільними людьми. 26 лютого в селі Тягинка (Бериславський район, Херсонська область) БТР мчав на величезній швидкості й просто змітав все на своєму шляху, внаслідок чого загинув один чоловік, другий – у важкому стані».



За інформацією Батуріна, на території Каховки російських військових немає. Вони пройшли основними автомобільними шляхами повз місто: дорогою Каховка-Кам'янка-Дніпровська – це шлях на Енергодар, Мелітопольською трасою, трасою Херсон-Генічеськ в обхід міста.

Зараз ситуація неспокійна, проте люди не панікують

«Сьогодні (27 лютого – ред.) в Каховці о 7:30 снаряд влучив у житловий будинок, на щастя, ніхто не постраждав, оскільки мешканці будинку встигли виїхати напередодні в сусіднє село. Але будинок практично зруйнований. В сусідньому селищі Велика Лепетиха вчора снаряд влучив у житловий будинок, він згорів, люди дивом змогли врятуватись. Зараз ситуація неспокійна, проте люди не панікують», – повідомив Батурін.



В самій Каховці немає проблем з продуктами, зазначив журналіст, ними забезпечені і геріатричний пансіонат, і Дитячий реабілітаційний центр, завдяки тому, що місцева влада швидко зорієнтувалась і перевезла туди продукти зі шкіл та дитсадків.



Батурін каже, що є проблема у місцевих пенсіонерів з готівкою – буквально в середу-четвер вони отримали пенсії на картки й не встигли зняти гроші. В деяких магазинах ще працюють термінали, безготівково можна розрахуватися й в аптеках. Проте, за інформацією, яку підтвердив міський голова Нової Каховки, декілька магазинів штучно збільшили ціни на продукти на 30% або й більше.



Складна ситуація з забезпеченням одиноких пенсіонерів: «В Каховці вже працюють волонтери, які збирають адреси цих людей та намагаються надавати їм допомогу. В Новій Каховці волонтери готують гарячу їжу для них. Люди згуртовуються, щоб вижити».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну. Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії неодноразово заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив їх числа.

27 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що йому потелефонував Олександр Лукашенко і запропонував, щоб українська і російська делегації зустрілися на українсько-білоруському кордоні і провели переговори – «без жодних умов».

Зеленський висловив сумнів у тому, що в зустрічі буде результат. Раніше він також відкинув Мінськ як можливе місце для проведення переговорів із російською стороною, нагадавши, що з Білорусі відбувався наступ російських військ на Україну.

Українська делегація у понеділок прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації. «Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України», – вказали в ОПУ.

Російські ЗМІ повідомляли, що переговори мали розпочатися о 11:00 за Києвом. Поки деталей немає.

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